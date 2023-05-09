Liderlerin oy kullanacağı yerler belli oldu

14 Mayıs'ta gerçekleşecek seçimlere sayılı gün kaldı. Cumhurbaşkanı ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçiminde liderlerin oy kullanacağı adresler belli oldu.

# seçim 2023 # millet ittifakı # cumhur ittifakı # siyasi parti liderleri
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Liderlerin oy kullanacağı yerler belli oldu - Resim: 1 1 5

Seçimde Cumhurbaşkanı ve Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da oyunu kullanacak.

Liderlerin oy kullanacağı yerler belli oldu - Resim: 2 2 5

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da Arjantin İlkokulu'nda oy kullanacak.

Liderlerin oy kullanacağı yerler belli oldu - Resim: 3 3 5

Memleket Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ve ATA İttifakı cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan da Ankara Çankaya'da oyunu kullanacak.

Liderlerin oy kullanacağı yerler belli oldu - Resim: 4 4 5

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Ankara'da Anıttepe Ortaokulu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Üsküdar Beylerbeyi'ndeki Hacı Sabancı Anadolu Lisesi'nde, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İstanbul Eyüpsultan Nejat Sabuncu İlkokulu'nda, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Ankara Bilkent'te T Emlak Bankası Ortaokulu'nda oyunu kullanacak.