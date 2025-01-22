Lübnan'dan İsrail'e geçmeye çalışan Türk vatandaşlarıyla iletişim kesildi

Kaçak yollarla Lübnan'dan İsrail'e geçmeye çalışan üç Türk vatandaşıyla irtibat kesildi. Dışişleri Bakanlığı açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Lübnan'dan İsrail'e kaçak yollarla geçmeye çalışırken kendileriyle irtibat kesilen üç vatandaşımızın akıbeti konusunda ilgili makamlarla temaslarımız devam etmektedir. Konu yakından takip edilmekte olup gelişmelerle ilgili vatandaşlarımızın aileleri düzenli biçimde bilgilendirilmektedir. Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz."