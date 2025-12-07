Macaristan Başbakanı Viktor Orban 8 Aralık’ta Türkiye’ye gelecek

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ın Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısı kapsamında 8 Aralık’ta Türkiye’ye geleceğini açıkladı.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ın 8 Aralık Pazartesi günü Türkiye’yi ziyaret edeceğini duyurdu.

Duran açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Macaristan Başbakanı Viktor Orban ve beraberindeki üst düzey heyet, Sayın Cumhurbaşkanımızın davetine icabetle, Türkiye ile Macaristan arasındaki Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi’nin 7. Toplantısı münasebetiyle 8 Aralık 2025 tarihinde ülkemizi ziyaret edecektir. Geliştirilmiş stratejik ortaklık seviyesindeki ilişkilerin tüm boyutlarıyla değerlendirileceği ziyarette, güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında da kapsamlı görüş alışverişinde bulunulacaktır. Ayrıca, ikili ilişkilerin ahdi zeminini güçlendirmeye yönelik muhtelif anlaşmaların imzalanması öngörülmektedir.”

