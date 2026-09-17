Mahkeme tedbiri kaldırdı: CHP'de Gürsel Tekin ve çağrı heyetinin görevi sona erdi

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptali istemiyle açılan davada verdiği tedbir kararını kaldırdı. Bu kararla birlikte, tedbir sonucu göreve gelen Gürsel Tekin ve çağrı heyetinin görevi de sona ermiş oldu.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Mahkeme tedbiri kaldırdı: CHP'de Gürsel Tekin ve çağrı heyetinin görevi sona erdi
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İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptali ve seçilen yönetimin görevden uzaklaştırılması istemiyle açılan davada önemli bir karara imza attı. Mahkeme, davada daha önce verdiği tedbir kararını kaldırdı.

TEKİN'İN GÖREVİ SONA ERDİ

Söz konusu tedbir kararı doğrultusunda CHP İstanbul İl Başkanlığı görevine gelen Gürsel Tekin ve beraberindeki çağrı heyetinin görevi, mahkemenin bu son kararıyla birlikte sona erdi.

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