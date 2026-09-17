Mahkeme tedbiri kaldırdı: CHP'de Gürsel Tekin ve çağrı heyetinin görevi sona erdi

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptali ve seçilen yönetimin görevden uzaklaştırılması istemiyle açılan davada önemli bir karara imza attı. Mahkeme, davada daha önce verdiği tedbir kararını kaldırdı.

TEKİN'İN GÖREVİ SONA ERDİ

Söz konusu tedbir kararı doğrultusunda CHP İstanbul İl Başkanlığı görevine gelen Gürsel Tekin ve beraberindeki çağrı heyetinin görevi, mahkemenin bu son kararıyla birlikte sona erdi.