Malatya'da Kılıçdaroğlu’na tepki: "PKK ile iş birliği yapan burada gezemez"

Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, depremin vurduğu illerden Malatya’yı ziyaret etti.



Kılıçdaroğlu’na Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Başkanı Mansur Yavaş da eşlik etti.



Depremden etkilenen mahalleleri ziyaret eden Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler, Malatlayı vatandaşların tepkisiyle karşılaştı. Kılıçdaroğlu’na "HDP'ye bakanlık verecek misiniz?” diye soran bir vatandaş, sorusuna cevap alamadan korumaların müdahalesiyle alandan uzaklaştırılırken, vatandaşlar, Kılıçdaroğlu’na "Sen git teröristlerle gez.” diye bağırdı.