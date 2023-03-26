Malatya'da Kılıçdaroğlu’na tepki: "PKK ile iş birliği yapan burada gezemez"
Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Malatya’da protesto edildi. Millet İttifakı’nın, terör örgütü uzantısı HDP ile iş birliğine tepki gösteren vatandaşlar, Kılıçdaroğlu’na "Git sen teröristlerle gez. Anlaşıp buraya gelme.” diye bağırdı.
Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, depremin vurduğu illerden Malatya’yı ziyaret etti.
Kılıçdaroğlu’na Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Başkanı Mansur Yavaş da eşlik etti.
Depremden etkilenen mahalleleri ziyaret eden Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler, Malatlayı vatandaşların tepkisiyle karşılaştı. Kılıçdaroğlu’na "HDP'ye bakanlık verecek misiniz?” diye soran bir vatandaş, sorusuna cevap alamadan korumaların müdahalesiyle alandan uzaklaştırılırken, vatandaşlar, Kılıçdaroğlu’na "Sen git teröristlerle gez.” diye bağırdı.