Mansur Yavaş: "Saldırılar sağlı sollu yapılıyor"

Kendisine yönelik acımasız saldırlar olduğunu söyleyen Yavaş, "saldırılar sağlı sollu yapılıyor. Buna dikkatini çekerim" dedi. Yavaş'ın "sağlı sollu saldırı" ifadeleriyle açıklamasıyla İmamoğlu ekibini kastettiği belirtildi.

- Son bir haftadır acımasız bir saldırı var, her türlü iftirayla başladılar saldırmaya. Bu maalesef sağlı sollu yapılıyor.

Türkiye, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin konserlere harcadığı milyonlarca lira harcamasını konuşuyor. Büyükşehir Meclisi'nde de kavgalar azalmıyor.

Ebru Gündeş konserine 69 Milyon, Mor ve Ötesi konserine 71 milyon, Candan Erçetin konserine 80 milyon TL ile toplam 220 milyon liranın Ankara Büyükşehir Belediyesi kasasından çıktığı ortaya çıkmıştı. Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "hatası olan varsa imzamla savcılığa gider" dedi.

- Pazartesi günü saat 15.00'te çok detaylı bir açıklama yapacağız. (...) Bir görsünler bakalım hesap kitap neymiş. Bizim hiçbir şeyi şimdiye kadar saklamadığımız gibi, şimdi de saklamayız. Hatası olan varsa da bizzat benim imzamla savcılığa gider.

Yapımı tamamlanan Keçiören Cemevi'nin açılışına konuşan Yavaş, bir haftadır kendisine acımasız saldırılar yapıldığını söyledi. Anketlerde birinci çıktığını hatırlatan Yavaş, "saldırılar sağlı sollu yapılıyor. Buna dikkatinizi çekerim" ifadeleriyle tartışmayı CHP'deki Cumhurbaşkanı adaylığı yarışına çevirdi.

- Son 50 ankete baktığınız zaman, hemen hemen hepsinde hem başarı oranları açısından hem de kamuoyu yoklamalarında ben birinci çıkıyorum. Son bir haftadır acımasız bir saldırı var, her türlü iftirayla başladılar saldırmaya. Bu maalesef sağlı sollu yapılıyor. Buna dikkatini çekmek isterim. Ama çekindiğimiz hiçbir şey yok.

Ulusal Kanal'ın ulaştığı kaynaklar, Yavaş'ın yakın çevresine bu saldırıların İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yakın isimlerden geldiğini düşündüğünü belirtti.



CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanlığı'ndan MİT'e Ankara Büyükşehir Belediyesi ile ilgili özel talimat verildiğini çne sürmüştü. Yavaş, son durumla ilgil ibilgi verdi.