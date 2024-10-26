Mansur Yavaş'tan 'açılım' çıkışı: Meclis'i işaret etti

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, "Öcalan gelsin TBMM'de konuşsun" çağrılarının ardından, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'tan da açıklamada geldi.

Gündeme getirilen "açılım" tartışmaları TBMM ile yasallaştırmak için Meclis'i işaret eden Yavaş, "Hukuk devletiysek, yapılan her şeyin hukuka uygun olması gerekir. Varsa bu konuda plan proje, vekillerin bunu Meclis'te tartışması gerekir. Ayrıca bu da yetmez; bazı şeylerin halka da sorulması lazım." dedi.

Bahçeli'nin "Öcalan" çağrısına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşılık vermemesini de değerlendiren Yavaş, "Bunu da görüyoruz evet. Biliyorsunuz, hükümete yakın gazetelerde 'Öcalan'ın yeri İmralı'dır' şeklinde başlıklar çıktı. Bu başlıklar durup dururken atılmaz. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bugüne kadar bu konuda hiçbir şey söylememesi sanki bir başka kanadın harekete geçirildiğini gösteriyor." ifadelerini kullandı.

'MECLİS'TE TARTIŞILMASI GEREKİR'

ABB'nin Cumhuriyet'in 101. yılı için hazırladığı 'T.C. Cumhuriyet Tüneli'nin açılışında konuşan Yavaş'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

- Her seferinde insanın aklının hayalinin almadığı açıklamalar var. Ben bu tür açıklamalara katılmadığımı söylerim. Hukuk devletiysek, yapılan her şeyin hukuka uygun olması gerekir. Varsa bu konuda plan proje, vekillerin bunu Meclis'te tartışması gerekir. Ayrıca bu da yetmez; bazı şeylerin halka da sorulması lazım. Kim hangi grubun temsilcisidir, neye göre temsilcidir, bu yetkiyi kimden almıştır, bu kime sorulmuştur, bunların hepsi tartışma konusudur. Varsa böyle bir plan, proje bunların hem halka iletilmesi, hem de Meclis'te grubu olan partilerle paylaşılması lazım.

'ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE BİR ŞEYLER TBMM'YE GELECEKTİR'

"Ben bekliyorum önümüzdeki grupta bir el yükseltilip ne denilecek, gerçekten merak ediyorum. Çünkü hiç beklemediğimiz hadiseler. Bence bunun tartışılması lazım. Meşruiyet ancak ve ancak TBMM'de aranır. Göreceğiz; önümüzdeki günlerde bununla ilgili bir şeyler TBMM'ye gelecektir."

Daha önceki çözüm sürecinin başarısız olmasının en büyük nedeni; iki kişiden başka hiç kimse plan nedir bilmiyordu. Bu nedenle başarıya ulaşmadı, çözeceğiz derken daha da bozdular. Yeni maceralara gerek yok. Varsa bir şey TBMM'ye gelmeli, daha sonra Türk milletine sorulmalıdır ve öyle karar alınmalıdır. Onun dışında hiç kimsenin bu konularda hiçbir yetkisi yoktur. Bugün Sayın Cumhurbaşkanı'na da Sayın Bahçeli'ye de bu yetkiyi halk vermiştir. Türk milleti her şeyin üzerindedir. Ben de dahil, Sayın Cumhurbaşkanı da milletvekilleri de halktan alınan vergilerle maaşını alan birer memurdur. Kendi başına, sadece kendi kararlarıyla Türkiye'ye kimsenin bir şey dayatma hakkı yoktur, son söz Türk milletine aittir."