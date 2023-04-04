Mardinli iş insanı Hüsamettin Işık Vatan Partisi'nde

Sorunlara çözüm üreten , üreticilerin milli hükümetini kurmak için çalışan Vatan Partisi büyüyor. Türkiye'nin dört bir yanından vatandaşlar Vatan Partisi'ne koşuyor.



Mardinli iş insanı Hüsamettin Işık da Vatan Partisi'ne üye oldu.



Mardin'den milletvekili çıkaracaklarını vurgulayan Işık'a parti rozetini Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek taktı. Vatan Partisi İstanbul İl Başkanlığı'nda üye katılım töreni düzenlendi.



Işık'a başarılar dileyen Perinçek, "Zor zamanlar kahramanlara, yiğitlere çağrı zamanıdır" ifadelerini kullandı:

- Türkiyemiz zor bir döneme girmiştir. Zor zamanlar aynı zamanda yiğitlere, kahramanlara, namuslu, fedakar insanlarımıza çağrı zamanıdır. Zor zamanlarda yiğitler kimliklerini ortaya koyarlar. Bu zor zamanda, Türk Milletinin bu zorlukları aşmasında önderlik edecek insanlarımız "biz de varız" diyorlar. O insanlardan biri de Hüsamettin Işık.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek):



- Zor zamanlar aynı zamanda yiğitlere, kahramanlara çağrı zamanıdır. pic.twitter.com/ACKLEf6CR4 — Ulusal Kanal (@ulusalkanal) April 4, 2023

"MARDİN'DEN MİLLETVEKİLİ ÇIKARTACAĞIZ"

Törende konuşan, Mardinli İş İnsanı Hüsamettin Işık ise şu ifadeleri kullandı:

- Ben Hüsamettin Işık. Mardin Kızıltepe'den. Biz Vatan Partisi olarak karar verdik, hepimiz aile, akraba, eş, dost, bütün Mardin halkı olarak söz verdik. İnşallah Vatan Partisi olarak bir tane milletvekili çıkartacağız.