Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'tan CHP'ye resmi yazı! Bugunkü Grup Toplantısına ziyaretçi alınmayacak

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı, yeni haftanın en kritik siyasi oturumlarının gerçekleştiği grup toplantıları öncesinde, ana muhalefet partisinin Meclis binasındaki fiziki alanlarına yönelik dikkat çekici bir idari kısıtlama kararı aldı. Alınan karar, resmi bir yazıyla doğrudan parti genel merkezine ve meclis grubu idari birimlerine iletildi.

MECLİS İÇTÜZÜĞÜNÜN 164. MADDESİ GEREKÇE GÖSTERİLDİ

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş imzasıyla, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanlığı ve CHP Grup Başkanlığı'na resmi bir yazı gönderildi. Meclis bürokrasisi tarafından kaleme alınan yazıda, parlamento güvenliğinin yasal omurgasını oluşturan Meclis İçtüzüğü'nün 164'üncü maddesinin birinci fıkrasına net bir atıfta bulunuldu. Söz konusu içtüzük hükmünde yer alan, "Başkan, Türkiye Büyük Millet Meclisine ait bina, bahçe ve arsaların iç ve dış güvenliğiyle ilgili tertip ve tedbirleri almakla yükümlüdür" ifadesi hatırlatılarak, kararın tamamen hukuki bir mevzuata dayandırıldığı aktarıldı.

GİRİŞ KAPILARINDA GÜVENLİK RİSKİ OLUŞTU

Resmi yazının detaylarında, kısıtlama kararının ani bir refleksten ziyade sahada oluşan fiziki yoğunluk neticesinde alındığı belirtildi. CHP Grubu'nun 9 Haziran 2026 Salı günü (bugün) gerçekleştireceği haftalık olağan grup toplantısı öncesinde, TBMM yerleşkesinin ana ve tali giriş kapılarında çok ciddi bir izdiham ve güvenlik riski meydana geldiği vurgulandı. Kapılardaki denetim mekanizmalarının sağlıklı işletilebilmesi ve kamu düzeninin korunması amacıyla, İçtüzük hükümleri doğrultusunda bugünkü grup toplantısına dışarıdan ziyaretçi kabul edilmeyeceği resmen ifade edildi.

UYGULAMA YALNIZCA BUGÜNKÜ TOPLANTIYI KAPSIYOR

Meclis İdare Amirliği ve emniyet unsurları tarafından kapılarda fiziki önlemler artırılırken, kararın siyasi bir engelleme olmadığı, tamamen Meclis yerleşkesindeki koruma tedbirleri kapsamında hayata geçirildiği kaydedildi. TBMM Başkanlığı, söz konusu kısıtlama uygulamasının kalıcı olmadığını, yalnızca bugün gerçekleştirilecek olan CHP Grup Toplantısı öncesindeki ziyaretçi ve sempatizan girişlerini kapsadığını, toplantının tamamlanmasının ardından yerleşkedeki genel ziyaretçi kabul prosedürlerinin normal seyrine döneceğini bildirdi.