Meclis Başkanvekillleri belli oldu: İhtisas komisyonları başkanları da belirlendi

Meclis Genel Kurulu'nda, 28'inci dönemde Meclis'te görev alacak Başkanlık Divanı üyeleri seçildi.

İlk olarak Başkanlık Divanı için Seçim yapıldı. Buna göre, Meclis Başkanvekilliğine Ak Parti'den Bekir Bozdağ, CHP'den Gülizar Biçer Karaca, MHP'den Celal Adan ve Yeşil Sol'dan Sırrı Süreyya Önder seçildi.

Meclis İdare amirliklerine ise Ak Parti'den Hasan Turan, Fehmi Alpay Özalan, İbrahim Eyyüpoğlu, CHP'den Ensar Aytekin, MHP'den Gaziantep Milletvekili Sermet Atay geldi.

KOMİSYON BAŞKANLARI DA BELİRLENDİ

Genel Kurulda ayrıca, Meclis'te bulunan komisyonlar için siyasi partilerin gösterdiği üyelerin isimleri okunarak oylamaya sunuldu.

Milli Savunma Komisyonu Başkanı Ak Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, İçişleri Komisyonu Başkanı Ak Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu oldu.

Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı Ak Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı Ak Parti Ankara Milletvekili Vedat Bilgin seçildi.

Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Ak Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş, Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı da Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Vahit Kirişci olarak belirlendi.

Mustafa Varank Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı olurken, Dışişleri Komisyonu Başkanlığına da Ak Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay seçildi.

Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı Ak Parti Ordu Milletvekili Mahmut Özer, Çevre Komisyonu Başkanı AK Parti İstanbul Milletvekili Murat Kurum oldu.