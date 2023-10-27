Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu Toplandı! Meclis Başkanlığının 2024 Yılı Bütçesinin Sunumu Gerçekleştirildi

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu, 2024 yılında Meclis, Kamu Denetçiliği Kurumu ve Sayıştay Başkanlığı’nın bütçelerini incelemek üzere toplandı.

Türkiye Büyük Millet Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda 2024 yılı bütçesinin sunumunu yaptı.

Kurtulmuş, 2024 yılı bütçe teklifinin 9 milyar 536 milyon 586 bin Türk Lirası olarak Plan ve Bütçe Komisyonuna sunulduğunu açıkladı.

Ayrıca Meclis başkanı Kurtulmuş, 28. Yasama Döneminde Bin 700 kanun teklifi sunulduğunu Genel Kurul gündemine giren 26 kanun teklifinden 9’u kanunlaştırıldığını belirtti.

Kurtulmuş, Cumhuriyet’in ikinci asrını “Sivil Anayasa İhtiyacımız” dedi.