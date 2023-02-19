Meclis'e verilen ara o tarihe kadar uzatıldı

Meclis, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından çalışmalarına 13 Şubat’a kadar ara vermişti. Milletvekilleri deprem bölgelerine gitti.



Meclis’in çalışmalarına 13 Şubat yerine 21 Şubat Salı günü başlanacağı duyuruldu. Ancak Meclis’te grubu bulunan tüm partiler bir araya geldi.



Danışma Kurulu kararı ile Meclis çalışmalarına bir hafta daha ara verildi. Açıklama AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş’tan geldi:

- Milletvekillerimizin büyük bir çoğunluğunun deprem bölgesinde olması sebebiyle siyasi partilerimizin mutabakatı ile TBMM çalışmalarına 28 Şubat 2023 tarihine kadar ara verilmesi kararlaştırılmıştır. Geçmiş olsun Türkiyem.

Ancak Danışma Kurulu kararının Meclis Genel Kurulu’nda onaylanması bekleniyor. Bu nedenle de Genel Kurul, 21 Şubat Salı günü açılacak. Çalışmalara ara verilmesi kararının görüşülmesinin ardından Genel Kurul’un kapatılması bekleniyor.



Çalışmalar 28 Şubat Salı günü başlayacak.