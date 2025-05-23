Mecliste infaz düzenlemesi

Mecliste infaz düzenlemesinin Kurban bayramından önce yasalaşması için uzlaşmaya varıldı. AK Parti teklif öncesi partileri bilgilendirdi ve destek istedi. DEM Parti'nin de talepleri arasında bulunan hasta tutuklular ve Kovid-19 affını içeren düzenlemenin pazartesi günü Meclis Başkanlığı'na sunulması bekleniyor. Meclis’te infaz düzenlemesi için sona yaklaşıldı.

AK PARTİ ÖNCE DEM VE MHP İLE GÖRÜŞMELER YAPTI

Ardından AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, partilerin grup başkanvekilleri ile Meclis'te “Danışma Kurulu” odasına toplantı yaptı. Toplantıda infaz paketine ilişkin bilgi veren Güler, bayramdan önce infaz düzenlemesinin ve iki torba kanun teklifinin çıkarılması için destek istedi.



Toplantıda düzenlemenin bayramdan önce çıkarılması konusunda uzlaşma sağlandı. AK Parti’nin pazartesi günü infazla ilgili kanun teklifini Meclis’e sunması bekleniyor. Teklifin komisyonda görüşülerek iki gün sonra Genel Kurul'a getirilmesi öngörülüyor.



Düzenlemede DEM Parti'nin de talepleri arasında yer alan Kovid-19 salgını sırasında uygulanan infaz indirimi ile hasta ve yaşlı tutuklulara dair çalışmanın yer alması bekleniyor. Cezaevi İdare ve Gözlem Kurullarının kararlarının belli bir standarda bağlanması yönünde de bazı değişiklikler ele alınacak.