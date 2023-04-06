Mehmet Şimşek hazırlıklara başladı: Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı
Ekonomi yönetiminde zor bir dönemden geçen AK Parti Hükümeti, çareyi eski kadrolarda arıyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, seçimden sonra ekonomide Eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile beraber adım atacaklarını açıkladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı televizyon programında, Mehmet Şimşek'in ekibiyle hazırlık yaptığını belirtti. Erdoğan, "Uzun yıllar ekonomi yönetimimizde yer alan Mehmet Şimşek kardeşimizin koordinasyonunda bir ekip, bu doğrultuda hazırlıklar yapıyor." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:
- Mart ayı itibarıyla yıllık yaklaşık 256 milyar dolar ihracat gerçekleştirdik. Rekorlar kırdığımız bir diğer alan elbette turizm sektörü oldu. Geçen yılı 51,4 milyon ziyaretçi ve 46,3 milyar dolar turizm geliriyle yani sektörün altın yılı olan 2019'un üzerinde bir performansla bitirdik. Enflasyondaki düşüşün insanlarımızın günlük hayatına daha belirgin şekilde yansımasını sağlamak için de gereken adımları atıyoruz. Önümüzdeki dönem ekonomi politikalarımızı daha da güçlendirmek için şimdiden ciddi hazırlıklar yürütüyoruz. Uzun yıllar ekonomi yönetimimizde yer alan Mehmet Şimşek kardeşimizin koordinasyonunda bir ekip, bu doğrultuda hazırlıklar yapıyor. Ayrıca Hazine ve Maliye Bakanlığımızda, Merkez Bankamızda, diğer birimlerimizde yürütülen çalışmalar var. İnşallah seçimden sonra bunların hepsini bir araya getirip ekonomi politikamızı daha güçlendirerek yolumuza devam edeceğiz.
SİYASETE DÖNMEYECEĞİ SÖYLENMİŞTİ
Mehmet Şimşek, AK Parti Genel Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmüştü. Görüşme sonrası açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Mehmet Şimşek'in aktif siyasete geri dönmeyi düşünmediğini belirtmişti.
Seçim sürecine de değinen Erdoğan, Millet İttifakı-HDP işbirliğini eleştirdi. PKK elebaşlarının Millet İttifakı’na destek açıklamalarını hatırlatan Erdoğan, “CHP’nin HDP ile yapacağı iş, bu ülkeyi terör örgütünün ajandasının rotasına sokmaktır.” dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Batı’nın LGBT dayatması üzerinden de Millet İttifakına yüklendi. Eşçinsellik propagandası yapan LGBT ve benzeri grupları “sapkın akımlar” olarak niteleyen Erdoğan, CHP ve İttifak ortaklarının toplumu kimliksizleştirmeye çalışan bu akımlara karşı sessiz kaldığını söyledi.