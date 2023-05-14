Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce oyunu kullandı

Cumhurbaşkanı adaylığından çekilen Muharrem İnce, eşi Ülkü İnce ile Çankaya Yaşamkent Mahallesi'ndeki Şener Çakmak Anadolu Lisesi 4617 numaralı sandıkta oy kullandı.

Vatandaşlarla oy vermek için sırada bekleyen İnce çifti, oylarını kullandıktan sonra seçimlerin hayırlı olmasını diledi.

İnce, oy kullandığı sınıftan çıkarken yaptığı açıklamada, basın mensuplarından bir konuda ricada bulunmak istediğini belirterek, kendisine ilişkin yanlış haberler yapıldığını söyledi.Muharrem İnce, şunları kaydetti:

- 2010 yılının mayıs ayında kaset komplosu vardı. Yine kaset kumpası var diye yazıyorsunuz. Bu doğru değil ki. Çünkü ortada bir kaset yok. Ortada bir görüntü yok. Ortada bir dekont yok. Bunların hepsinin sahte olduğunu, bu kişilerin ben olmadığımı, o dekontların olmadığını Emniyet Genel Müdürlüğü açıkladı. Siz buna rağmen, 'kaset komplosu' yazıyorsunuz, çok ayıp ediyorsunuz. Yanlış yapıyorsunuz, ortada bir iftira var, ortada bir montaj var. O dekontlar gerçek değil. O görüntüler gerçek değil.

Emniyet Genel Müdürlüğünün bunların sahte olduğunu açıkladığına işaret eden İnce, bunun herkesin başına gelebileceğini ifade etti.

Ortada bir terör örgütü olduğunu söyleyen İnce, "PYD, FETÖ, PKK terör örgütü var. 50 gündür terör örgütlerinin saldırısı altındayım. Bunu görmüyor musunuz? Haberleri lütfen doğru yapınız. Kaset komplosu filan, ne kaseti arkadaşlar, ortada kaset var mı? Görüntüler İsrailli bir porno sitesinden alınmamış mı? Bunu düzeltmenizi istiyorum. Haysiyetimle, şerefimle oynamayın. Böyle bir görüntü yok, böyle bir dekont yok. 17 kişi gözaltında. Kendimi, onurumu, şerefimi Türk devletine emanet ettim. Başka yapacağım bir şey yok." diye konuştu.

Bu montajın FETÖ tarafından yapıldığını dile getiren İnce, yayanların her birine dava açacağını kaydederek, şunları söyledi: