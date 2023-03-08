Memleket Partisi'nden cumhurbaşkanı adayı açıklaması

Memleket Partisi'nde 12 Mart Pazar günü Cumhurbaşkanı adaylığı için ön seçim yapılacak.

Memleket Partisi'nden cumhurbaşkanı adayı açıklaması
Memleket Partisi'nden Cumhurbaşkanı adayı kararı / 2023
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Memleket Partisi'nden yapılan açıklamada, "Memleket Partisi Tüzüğü'nün 66'ncı maddesine göre Cumhurbaşkanlığı adaylığı, partimize kayıtlı tüm üyelerimizin katılımıyla ve ön seçimle belirlenmekte olup, aday olmak isteyenlerin tüzüğe uygun bir şekilde Genel Sekreterliğe müracaat etmeleri gerekmektedir." bilgisi verildi.

Memleket Partisi yetkililerinden alınan bilgiye göre, 12 Mart Pazar partinin ilçe teşkilatlarında sandıklar kurulacak ve parti üyeleri Cumhurbaşkanı adayı olarak kimi desteklediklerini oylayacaklar. Sonuçlar daha sonra partinin Genel Sekreterliğine gönderilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# Memleket Partisi # muharrem ince
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