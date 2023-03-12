Memleket Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı belli oldu

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce parti üyelerince yapılan oylama sonucunda Memleket Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı oldu.

Memleket Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı belli oldu

Memleket Partisi lideri Muharrem İnce partisinin cumhurbaşkanı adayı olarak belirlendi. İnce'nin 14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimde Cumhurbaşkanı adayı olduğunu açıklandı. İlgili açıklamayı Memleket Partisi Sözcüsü İpek Özkal Sayan yaptı.

Sosyal medya üzerinden paylaşılan Sayan açıklamasıyla Muharrem İnce'nin adaylığı duyuruldu.

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