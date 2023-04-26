Memlekete hizmet adayları

Türkiye Mayıs’ta sandıklara gidiyor. Adaylar saha çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor, son dönemde Doğu Anadolu Bölgesinde atılım yapan Vatan Partisi, Bitlis’te adaylarını tanıttı.

Vatan Partisi Bitlis 1. Sıra Milletvekili adayı Hakim Üstyol, neden Vatan Partisi’ni seçtiğini anlattı.

- Vatan Partisi çünkü; İşçiye yakın, halka refah sunabilmek ve Doğu Perinçek’in yolunda, izinde yürümek için her şeyden önemlisi güzel bir Türkiye olsun diye Vatan Partisi.

Bitlis’in artık sahipsiz olmadığını vurgulayan, Üstyol, ‘’Bizim tohumlarımız bu toprakların fideleri olacaktır’’ dedi.

- Memlekete hizmet yapmak için bu davaya ortak olduk, Bitlis için vaatlerimiz bu toprakları canlandıracaktır. Gençlerimize güzel bir hayat, işsizliği bitirmek, tarımın olduğu bölgede soğan 30 lira olmuşsa oturup bir düşünmek gerekir. Sandık başına gidildiğinde tüm Bitlisli hemşerilerimizden talebimiz, Vatan Partisi’nin zamanının geldiğini düşünmelidir.