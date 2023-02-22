Akşener deprem üzerinden Erdoğan'ı hedef aldı

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında konuştu. Akşener, Kahramanmaraş merkezli depremler üzerinden iktidara istifa çağrısı yaptı.

- Hiç kimse, hesap vermiyor. Bir Allah’ın kulu bile, istifa etmiyor. Ne diyeyim. Yazıklar olsun.

Akşener, depremlerin sorumlusunun Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan olduğunu iddia etti:

- Bu afetin, felaketle sonuçlanmasının sorumlusu, bizzat Sayın Erdoğan’dır. Doğrudur, kaderde doğal afetler vardır. Ama devletin kurumlarını felç edip, felakete davetiye çıkartan, bu ucube sistemdir.

İyi Parti Genel Başkanı, deprem bölgelerindeki göçün demografik değişimlere neden olabileceğini söyledi. Boşalan köylerde terör örgütlerine alan açılabileceğini de öne sürdü: