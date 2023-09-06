Meral Akşener partisinin İzmir adayını duyurdu! İşte İyi Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı

Seçim sonrası dağılan altılı masanın yerel seçimlerdeki durumu da tartışılıyor. Yola tek başına devam etme kararı alan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den yeni açıklamalar geldi. Akşener, İzmir adaylarının Ümit Özlale olacağını söyledi.

Meral Akşener partisinin İzmir adayını duyurdu! İşte İyi Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı
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İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 81 ilde aday çıkaracaklarını söyledi, dağılan altılı masa ile yola devam etmeyeceklerini bir kez daha yineledi.

14 Mayıs seçimlerindeki yenilgi sonrası altılı masa dağıldı. 2024 yılındaki yerel seçimlerde nasıl bir yol izleyecekleri ise muamma.

Kendi adaylarıyla seçime gireceklerini daha önce açıklayan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener yeni açıklamalar yaptı. İstanbul ve Ankara'da tek aday çıkaracaklarını belirten Akşener, İzmir adayını da duyurdu.

Akşener yaptığı açıklamada, "Mesela İzmir’de 'CHP ceketini assa seçilir' diye bir kanaat var. Ümit Özlale şuan itibariyle çalışıyor. Ve bize 'Ben adayım' dedi. Bugün de ben buradan ilan ediyorum." dedi.

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# meral akşener # İyi Parti
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