Meral Akşener'den seçim sonrası ilk açıklama

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, seçim sonrası açıklama yaptı.

Meral Akşener'in açıklamasından satır başları şu şekilde:

Bugün demokrasiye sahip çıkan her bir insanın oyu bizim için çok kıymetli. Milletimiz her zamanki gibi büyük bir olgunluk içinde demokratik hakkını kullandı. Biliyorsunuz ülkemizde uzun zamandır bir seçim gündemi var ve bu gündem Türkiye'yi çok yordu. Aylardır seçimin gölgesinde kalan birikmiş bir çok sorunumuz var. Artık bu sorunlara çözüm üretme zamanı geldi.

Milletimizin bize verdiği muhalefet görevini aynı ciddiyetle, aynı seçmen veli nimettir anlayışıyla yürüteceğiz.

Seçmen bizim için en halis ölçüttür. Millet iradesi üstünde hiçbir irade yoktur. Millet bu seçimlerde söyleyeceğini söyledi. Bize düşen de bu mesajı anlamak, anladıktan sonra da gereğini yapmaktır.

Milletimizin hiçbir unsuru seçim sonuçları üzerinden bir umutsuzluğa kapılmasın. Yenilmişlik yada kaybetmişlik hissiyle karamsarlık hissetmesin. Eğer ki demokrasiye inanıyorsak seçimlerin demokrasilerdeki en temel gösterge olduğunu da unutmamalıyız.

Biz ilk günden beri milletimizin sesini dinleyerek hareket ettik. Sözlerimizin arkasında, hiçbir hırsın, gücün, şahsi iradenin olmasına razı gelmedik.

Bugünden sonra da yine aynı şekilde milletimizin taleplerini dinleyeceğiz. Milletimizin geleceğine yönelik hiçbir korkunun da esiri olmasına da izin vermeyeceğiz.

Kesin olmayan sonuçlara göre yeniden cumhurbaşkanı seçilen Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik ediyorum. Bu vesileyle Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da seçimlerden çıkarması gereken dersler olduğunu hatırlatmak isterim.

Umarım ki seçim sonuçlarının heyecanıyla uzun zamandır kutuplaştırılmış ülkemizi yeniden makulde buluşturma fırsatını tepmez. Umarım ki tıpki bizim gibi kendisi de seçim sonuçlarının muhasebesini dürüstçe yapar.

Bizim için sonuç esastır yarın ilk gündür.