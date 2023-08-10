Mersin'de evler atölye oluyor, kadınlar üretiyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Gönüllüler Şube Müdürlüğü ile Mersinden Kadın Kooperatifi iş birliğinde, ‘Elde var yetenek, evde var ekmek’ sloganıyla yürütülen ‘Evimiz Atölye’ projesi, kadınlara meslek öğretmeye, kendi evlerinde üretim yapıp para kazanmalarını sağlamaya devam ediyor.



Mersin Büyükşehir Belediyesi etkinlik ve sanat merkezinde gerçekleştirilen törende, kadınlara sertifikalarını Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve eşi Meral Seçer teslim etti.

Kadınların üretimin her alanında yer almalarının oldukça önemli olduğuna dikkat çeken Seçer, “Sizler, ayakta kalmalısınız." dedi.



BELEDİYE BAŞKANI SEÇER: KADINLAR ÇALIŞMAK VE ÜRETMEK İSTİYOR

Belediye başkanlığı görevini keyifle yerine getirdiğini söyleyen Seçer şu sözlerle devam etti:

- Kadınlar çalışmak ve üretmek istiyor. Ekonomik bütçeye bir katkı amaçları var. Enerjileri ve iş güçleri var. İşte bu projelerin amacı kadınları harekete geçirmek. Sadece bunlar değil çok sayıda bu ve buna benzer projeleri hem belediyemiz hem başka kurumlar zaten yapıyorlar. Biz kadına önem veriyoruz, anlayış olarak böyle. Ben başkan olarak da böyle bakıyorum. Belediye de kadına böyle bakıyor.



KADIN KOOPERATİFİ BAŞKANI: BİRLİKTE GÜÇLÜYÜZ

Üreten kadınlara yol göstermek adına çalışmalar yaptıklarını kaydeden Seçer kadınların kendine özel sorunlarla mücadele ettiklerini ifade etti:

- Bir yerde bir kadın bir dükkan açmış pasta üretiyor, onunla ilgilenmek lazım. Ona güven vermek ve yol göstermek lazım. Her şey para değil. Bir kadın ailesiyle sorun yaşıyor, şiddet görüyor. Herkese anlatamayacağı özel sıkıntılar yaşıyor. Bu insana dokunmak, gidip görüşmek dairemizin görevi. Bunlar çok özel, çok değerli hizmetler. Çocuklarımız çocuklarımızın sorunları, bağımlılık sorunu gibi bir ailede olabilecek her sorunla ilgili Kadın Dairemize müracaat etmeniz lazım.

Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer ise Evimiz Atölye projesine oldukça güzel dönüşler olduğunu gördüklerini ve bunun kendilerini çok mutlu ettiğini söyleyerek konuşmasında şunlara değindi:

- Daha önce başka mahallelerimizdeki kadınlarla da görüştük. Birebir görüşmelerimizde projenin sadece bir oyuncak yapmak değil, sizlerin bir araya gelmesi, sizi cesaretlendiren, yüreklendiren başka işler yapmanıza yol açan bir proje gördük. Bu projeler çok kıymetli projeler. Bir arada olduğunuzda çok yeni fikirler çıkıyor. Bu fikirler bizi de yönlendiriyor. Bu ürünleri Büyükşehir Belediyesinin üretici pazarlarına da satma imkanlarınız olacak. Böylelikle de kendinize ek gelir sağlamış olacaksınız. Birlikte olmaktan dolayı çok mutluyuz. Birlikte güçlüyüz, kadınlar olarak her zaman için çalışmaya devam edeceğiz.

Konuşmaların ardından Başkan Seçer ve Meral Seçer, kursu tamamlayan kadınlara sertifikalarını teslim etti.