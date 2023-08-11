Mersin'de PKK/KCK operasyonu! 9 zanlı gözaltına alındı

Mersin'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon düzenlendi. 200 polisin katıldığı ve şafak vaktinde gerçekleştirilen operasyonda 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal de ele geçirildi.

Mersin'de PKK/KCK operasyonu! 9 zanlı gözaltına alındı
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Sınır içinde terör örgütlerine yönelik operasyonlara kararlı bir şekilde devam ediliyor.

Son olarak Mersin'de de PKK/KCK terör örgütüne ağır bir darbe indirildi. Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi, terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik kent genelinde çalışma başlattı.

Şehirde terör örgütü adına çalışma yürüten 8 kişi ile örgütün Suriye yapılanması YPG'de faaliyet gösterdikten sonra kaçak yollarla Mersin'e gelen 3 kişinin adresleri yapılan çalışmaların ardından tespit edildi.

Mersin'de terör operasyonu

200 polisin katılımıyla şafak vakti operasyonun düğmesine basıldı. Bazı adreslere 'koçbaşı' kullanılarak girildi. Özel harekat polisleri, baskınlar sırasında, sokaklarda uzun namlulu silahlarla güvenlik önlemi aldı

Düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı, adreslerde çok sayıda dijital materyal de ele geçirildi.

Soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı bulunan 2 zanlı aranıyor.

Gözaltındaki bazı şüphelilerin örgüt propagandası yaptıkları, bazılarının da eylem arayışında olduklarının değerlendirildiği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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