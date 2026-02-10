Mesut Özarslan’ın Ak Parti’ye geçişi rafa kaldırıldı: Savcılık soruşturması takip edilecek

Eski AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar, CHP’den istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’ın Ak Parti’ye geçişinin “şimdilik rafa kaldırıldığını” duyurdu.

Tayyar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “CHP’den istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özaslan’ın AK Parti’ye geçişi şimdilik rafa kaldırıldı. Partili bir dostumuzun ifadesiyle Özaslan siyasi karantinaya alındı.” ifadelerini kullandı.

SAVCILIK SORUŞTURMASI TAKİP EDİLECEK

Tayyar, paylaşımında ayrıca şu ifadelere yer verdi:

"Gördüğüm kadarıyla, hakkındaki iddialar, savcılık soruşturması takip edilecek, teşkilatla istişare yapılacak, nihai değerlendirme olumlu olursa o vakit geçiş ihtimalinden söz edilebilir.

Doğru bir tavır.

Sorumsuz aracılara rağmen Cumhurbaşkanımızın bu duyarlılığı çok kıymetli. Hayırlara vesile olur İnşallah."

NE OLMUŞTU?

Keçiören Belediye Başkanı, CHP içinde hakkında yürütüldüğünü söylediği “dedikodu ve algı” sürecinin ardından, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’den kendisine hakaret ve tehdit içerikli WhatsApp mesajları geldiğini öne sürerek partisinden istifa ettiğini açıklamıştı.

Özarslan, istifasının ardından 9 Şubat'taki basın toplantısında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Tabii ki AK Partili arkadaşlarımızla geçmişte oturuyorduk. MHP kökenliyim. Tabi ki onlarla oturup konuşuyoruz ama partiye geçme konusuyla ilgili konuşmadık. Bana ne AKP ne MHP uzak"

Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise, Özarslan'ın partiye katılıp katılmayacağı sorusuna "Genel Başkanımız ve yetkili kurullarımız böyle bir konuyu değerlendirmedi. Bugün itibarıyla Keçiören Belediye Başkanı ile ilgili bir gündem, bir karar yok" yanıtını vermişti.