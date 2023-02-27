Metin Külünk Ulusal Kanal ekranlarında konuştu: "Devlet yok" söylemini değerlendirdi

AK Parti MKYK üyesi Metin Külünk Ulusal Kanal ekranlarına konuk oldu. Külünk, deprem sonrası ortaya çıkan “devlet yok” söylemlerinin neoliberal kökenli olduğunu belirterek “44 yıllık neoliberal sistem çöktü kamu her alanda öncü olmalıdır” dedi.

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AK Parti MKYK üyesi Metin Külünk Ulusal Kanal ekranlarına konuk oldu. Külünk, deprem sonrası ortaya çıkan “devlet yok” söylemlerinin neoliberal kökenli olduğunu belirterek “44 yıllık neoliberal sistem çöktü kamu her alanda öncü olmalıdır” dedi.

# metin külünk # deprem

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