MHP 14. Olağan Büyük Kurultayı Ankara'da gerçekleşiyor

Yerel seçimlere sayılı günler kala, Milliyetçi Hareket Partisi 14. Olağan Büyük Kurultayı'nı gerçekleştiriyor. "Ülkeye Sevda Ülküye Yemin", "Ülkümüz Ömür Boyu Candan Öte", "Ülke İçin Var Olduk Bir Ülküye Yar Olduk" temalarıyla gerçekleştirilen kurultayda genel başkanlık seçimi de yapılacak.

MHP'nin büyük kurultayında ayrıca 75 kişiden oluşan Merkez Yönetim Kurulu seçilecek. Bununla birlikte 9 kişilik Merkez Disiplin Kurulu da yine bu kurultayda belirlenecek. MYK için 25, MDK için ise 5 yedek üye seçilecek. Kurultayın peşine 15 kişilik Başkanlık Divanı oluşturulacak.

MHP, ilçe kongrelerini 27 Eylül'de, il kongrelerini ise 18 Kasım'da tamamlamıştı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 29 Şubat'ta MYK ve MDK'yı son kez toplayarak kurmaylarına bugüne kadar gerçekleştirdikleri çalışmalar için teşekkür etti.