MHP Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı disipline sevk edildi

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı’nın Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin talimatıyla kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edildiğini duyurdu.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
MHP Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı disipline sevk edildi
Yayınlanma: Güncellenme:

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı hakkında disiplin süreci başlatıldığını açıkladı. Yalçın, kararın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin talimatıyla alındığını duyurdu.

Semih Yalçın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kaşlı’nın parti disiplin ve ilkelerine uygunsuz davranışları nedeniyle tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edildiğini bildirdi.

Yalçın’ın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

“27. ve 28. Dönem MHP Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı, parti disiplin ve ilkelerine uygunsuz davranışları nedeniyle Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin talimatlarıyla tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle parti disiplin kuruluna sevk edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunulur.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İsrail bölgeyi terörize ediyor"Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İsrail bölgeyi terörize ediyor"Gündem
İmamoğlu'nun aday ofisi hesabından yapılan "Cumhurbaşkanı talimat verdi" paylaşımına soruşturmaİmamoğlu'nun aday ofisi hesabından yapılan "Cumhurbaşkanı talimat verdi" paylaşımına soruşturmaGündem
Fenerbahçe'de o isim başkan adaylığını açıkladıFenerbahçe'de o isim başkan adaylığını açıkladıSpor
disiplin mhp
Günün Manşetleri
Türksat ve AA’dan Ulusal Kanal yayınını kesme tehdidi
İmamoğlu'nun aday ofisi hesabına soruşturma
İran’dan bölge ülkelerine çağrı
Sinpaş Reserve Marmaris
"Ukrayna, TürkAkım ve Mavi Akım'a gaz taşıyan tesislere saldırdı"
İyi Parti’den Zafer Partisi açıklaması
Eski Kadıköy Belediye Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
TOKİ İstanbul kura çekim tarihi belli oldu
Ramazan Bayramı ikramiyesi ve maaşlar ne zaman ödenecek?
İçişleri Bakanı Çiftçi'den APP plaka açıklaması
Çok Okunanlar
Akaryakıta zam geldi! Akaryakıta zam geldi!
Altın fiyatlarında son durum Altın fiyatlarında son durum
Perşembe günü elektrik kesintisi 8 saat sürecek: Kesinti listesi açıklandı Perşembe günü elektrik kesintisi 8 saat sürecek: Kesinti listesi açıklandı
Bugün hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak?
Hangi banka ne kadar veriyor? Hangi banka ne kadar veriyor?