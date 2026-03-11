MHP Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı disipline sevk edildi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı hakkında disiplin süreci başlatıldığını açıkladı. Yalçın, kararın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin talimatıyla alındığını duyurdu.

Semih Yalçın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kaşlı’nın parti disiplin ve ilkelerine uygunsuz davranışları nedeniyle tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edildiğini bildirdi.

Yalçın’ın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

“27. ve 28. Dönem MHP Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı, parti disiplin ve ilkelerine uygunsuz davranışları nedeniyle Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin talimatlarıyla tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle parti disiplin kuruluna sevk edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunulur.”