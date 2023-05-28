MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli oyunu kullandı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turu için oyunu kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli oyunu kullandı
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Partililerle oyunu kullanacağı Anıttepe Ortaokulu'na gelen Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 1296 numaralı sandıkta oy verdi.

Burada görevlilerle selamlaşan Bahçeli, çıkışta basın mensuplarına yaptığı açıklamada,"Yeni yüzyılın ilk seçimi bugün tamamlanmış olmaktadır. Türk milleti olgunluk içerisinde bir seçim dönemi yaşamıştır. Milletimize hayırlı uğurlu olmasını Cenabı Allah'tan niyaz ediyorum. İnşallah hayırlara vesile olacaktır." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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