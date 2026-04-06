MHP İstanbul İl Başkanlığı görevine Volkan Yılmaz atandı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, İstanbul'u da kapsayan 39 ilçe teşkilatının feshedildiğini açıklamıştı. Gelişmelerin ardından MHP İstanbul İl Başkanlığı görevine Volkan Yılmaz getirildi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma: Güncellenme:

Milliyetçi Hareket Partisi'nde teşkilat kademelerine yönelik yeni kararlar alındı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın duyurduğu karar doğrultusunda, aralarında İstanbul'daki birimlerin de yer aldığı toplam 39 ilçe teşkilatı feshedildi. Teşkilatların görevden alınmasıyla başlayan sürecin ardından, İstanbul yönetiminin en üst kademesinde atama gerçekleştirildi.

İSTANBUL İL BAŞKANLIĞI GÖREVİNE VOLKAN YILMAZ GETİRİLDİ

İlçe teşkilatlarına yönelik uygulanan fesih işlemlerinin duyurulmasının ardından, MHP'nin İstanbul il yönetimi için de yeni bir görevlendirme yapıldı. Alınan karar doğrultusunda, MHP İstanbul İl Başkanlığı görevine Volkan Yılmaz atandı.

mhp
