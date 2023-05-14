MHP'nin İzmir milletvekili adaylarından biri de Tamer Osmanağaoğlu oldu. Tamer Osmanağaoğlu'nun yaşamı ve kariyeri merak ediliyor. Peki, Tamer Osmanağaoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli?

TAMER OSMANAĞAOĞLU KİMDİR?

Tamer Osmanağaoğlu, 1963 doğumludur. İstanbul Aydın Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulunu bitirdi.

İzmir, İstanbul ve Erzurum illerinde enerji, inşaat ve sağlık sektörlerinde ticari faaliyetlerde bulundu. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Sekreter Yardımcısı ve MYK üyesidir. Aynı zamanda Ülkü Evleri Vakfı Mütevelli Heyeti Üyeliği bulunmaktadır.

Kaynak: tbmm.gov.tr - https://www.tbmm.gov.tr/milletvekili/MilletvekiliDetay?Id=f72877c2-dc82-037b-e050-007f01005610