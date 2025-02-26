MHP'den Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama

Durmaz, Kırklareli'nde düzenlenen 'Belediye Meclis Üyeleri İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda gündeme dair açıklamalarda bulundu ve Bahçeli'nin sağlık durumu hakkında bilgilendirme yaptı.

Geçtiğimiz günlerde ameliyat olan MHP lideri Devlet Bahçeli’nin sağlığına ilişkin açıklamalarda bulunan Durmaz, Bahçeli'nin sağlığının "dostlarını sevindirecek, düşmanlarını üzecek, hesap yapanları ise kahredecek kadar iyi olduğunu" ifade etti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 4 Şubat'ta hastaneye yatmış ve tedavisi 14 Şubat'ta tamamlanmıştı. Parti tarafından 19 Şubat'ta yapılan açıklamada ise Bahçeli’nin Ankara’ya döndüğü ve nekahat sürecinin ardından kısa süre içinde mesaiye başlayacağı belirtilmişti.