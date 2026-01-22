MHP'den görevden alma kararı... Semih Yalçın’dan CHP’ye: Aynı tavrı sergileyebilecek mi?

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık’ın görevden alındığını duyurdu.

Semih Yalçın açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Başta medyadaki tellal ve borazanı Halk TV olmak üzere CHP yanlısı medya tarafından yapılan maksatlı yayınlar üzerine MHP İl Başkanı Haluk Alıcık, tarafımızdan görevden alınmıştır.

MHP, teşkilatlarında ve öteki kadrolarında görev alan isimlerin karakterleri ve icraatıyla ilgili hiçbir spekülasyona izin vermez ve vermeyecektir.

MHP’nin gösterdiği hassasiyet ve onurlu duruşun aynısını, yargılanan ve haklarında onlarca iddia ortaya atılmış olan belediye başkanları konusunda da CHP’den bekliyoruz.

Buyursunlar. Bakalım, CHP aynı namuslu tavrı sergileyebilecek mi?”

NE OLMUŞTU?

MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık’ın Kıbrıs’ta bir otelde kumar masasında çekildiği öne sürülen görüntüleri kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı.

Görüntülerin yayılmasının ardından Alıcık, kendisine yönelik iddialara ilişkin açıklama yapmıştı. Alıcık, söz konusu fotoğrafın bir program kapsamında bulunduğu otelde çekildiğini belirterek şunları söylemişti:

“Bir program için gittiğimiz oteldi. Arkadaşlar aşağıda olduğunu söyleyince ben de yanlarına indim. O karede normalde başka arkadaşlarımız da var. Ancak sadece beni kesip paylaşmışlar. Bana itibar suikastı yapılıyor. Benim kumarla işim olmaz.”