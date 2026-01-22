MHP'den görevden alma kararı... Semih Yalçın’dan CHP’ye: Aynı tavrı sergileyebilecek mi?

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık’ın görevden alındığını duyurdu. Yalçın’ın açıklamasında CHP’ye yönelik ifadeler dikkat çekti.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
MHP'den görevden alma kararı... Semih Yalçın’dan CHP’ye: Aynı tavrı sergileyebilecek mi?
Yayınlanma:

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık’ın görevden alındığını duyurdu.

Semih Yalçın açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Başta medyadaki tellal ve borazanı Halk TV olmak üzere CHP yanlısı medya tarafından yapılan maksatlı yayınlar üzerine MHP İl Başkanı Haluk Alıcık, tarafımızdan görevden alınmıştır.

MHP, teşkilatlarında ve öteki kadrolarında görev alan isimlerin karakterleri ve icraatıyla ilgili hiçbir spekülasyona izin vermez ve vermeyecektir.

MHP’nin gösterdiği hassasiyet ve onurlu duruşun aynısını, yargılanan ve haklarında onlarca iddia ortaya atılmış olan belediye başkanları konusunda da CHP’den bekliyoruz.

Buyursunlar. Bakalım, CHP aynı namuslu tavrı sergileyebilecek mi?”

NE OLMUŞTU?

MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık’ın Kıbrıs’ta bir otelde kumar masasında çekildiği öne sürülen görüntüleri kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı.

Görüntülerin yayılmasının ardından Alıcık, kendisine yönelik iddialara ilişkin açıklama yapmıştı. Alıcık, söz konusu fotoğrafın bir program kapsamında bulunduğu otelde çekildiğini belirterek şunları söylemişti:

“Bir program için gittiğimiz oteldi. Arkadaşlar aşağıda olduğunu söyleyince ben de yanlarına indim. O karede normalde başka arkadaşlarımız da var. Ancak sadece beni kesip paylaşmışlar. Bana itibar suikastı yapılıyor. Benim kumarla işim olmaz.”

YÖK’ten İranlı öğrenciler için 'öğrenim ücreti' kararıYÖK’ten İranlı öğrenciler için 'öğrenim ücreti' kararıGündem
'Komutanımı çağırın’ diye dövmüştü: Otobüsteki saldırganın 36 suç kaydı çıktı'Komutanımı çağırın’ diye dövmüştü: Otobüsteki saldırganın 36 suç kaydı çıktıYurt
mhp chp aydın
Günün Manşetleri
İBB kreşi için adli süreç başladı
Erdoğan Pezeşkiyan ile görüştü
Rezervlerde tarihi rekor kırıldı!
Ziraat Bankası, Basketbol Türkiye Kupası’nın isim sponsoru oldu
Yılın ilk faiz kararı belli oldu
Gazze Barış Kurulu için imzalar atıldı
Esnaf için 100 milyon liralık finansman sağlanacak
Nusaybin'deki bayrak saldırısının failleri belirlendi
Tüketici güven endeksinde ocak ayı rakamları belli oldu
Bedelli askerlik yerleri belli oldu
Çok Okunanlar
Yarın sabah elektrikler gidecek: Kesinti programı açıklandı Yarın sabah elektrikler gidecek: Kesinti programı açıklandı
Cuma günü 37 şehrimize kuvvetli yağış geliyor! Cuma günü 37 şehrimize kuvvetli yağış geliyor!
Hangi banka ne kadar veriyor? Hangi banka ne kadar veriyor?
LPG, benzin, motorin... Bugün litresi kaç TL oldu? LPG, benzin, motorin... Bugün litresi kaç TL oldu?
Kuvvetli yağış, fırtına ve kar! İşte uyarılan iller... Kuvvetli yağış, fırtına ve kar! İşte uyarılan iller...