MHP'den sözde "Barış Zirvesi'ne" tepki

MHP lideri Devlet Bahçeli, Rusyasız kurulan Ukrayna Zirvesi'ne Fener Rum Patriği Bartholomeos’un “ekümenik” sıfatıyla masada olmasına tepki gösterdi.

MHP'den sözde "Barış Zirvesi'ne" tepki
Editör: Seda Akyüz
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MHP lideri Devlet Bahçeli, Rusyasız kurulan Ukrayna Zirvesi'ne Fener Rum Patriği Bartholomeos’un “ekümenik” sıfatıyla masada olmasına tepki gösterdi. Zirvede İstanbul için Konstantinopolis ifadesinin kullanılmasına da karşı çıkan Bahçeli, “İstanbul’u ikinci Vatikan’a dönüştürmeye hiç kimsenin gücü yetmez” dedi ve ekledi:

- Rusya’nın davet edilmediği bir barış zirvesini tertip etmek hangi akla hizmettir? Ukrayna Barış Zirvesi’nde Türkiye Cumhuriyeti’nin egemenlik hukuku, Lozan Antlaşması’nın ilgili hükümleri kasten yok sayılmıştır. Fener Rum Patrikhanesi’nin statüsü bellidir.

 MHP grup toplantısı bu hafta yarım saat gecikmeli başladı. Neden olarak MHP Liderinin sağlık sorunları gerekçe gösterdi. Tansiyonu 25’lere çıkan Bahçeli, doktorunun konuşma yapmama tavsiyesine rağmen grup toplantısına katıldı. Oturarak konuşma yapan Bahçeli, iç ve dış siyasete ilişkin mesajlar verdi:

- İstanbul’u ikinci Vatikan’a dönüştürmeye hiç kimsenin gücü yetmez. Bahçeli’nin gündeminde İsviçre’nin ev sahipliğinde yapılan Ukrayna Barış Zirvesi vardı. Bahçeli, zirveye  Hem barış zirvesi planlayıp hem de savaşın tarafı olan Rusya’yı dışlayarak diplomatik baskı altına almaya çalışmak mantık ihlali, hayatın gerçeklerine sırt dönmek şeklinde yorumlanmayacak mıdır?

 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın da katıldığı toplantıda Fener Rum Patriği Bartholomeos’un “ekümenik” sıfatıyla masada olmasına da karşı çıktı:

- Türkiye Cumhuriyeti’nin sınırları içinde Konstantinopolis diye bir şehir yoktur, Ekümenik unvanının hukukiliği ve meşruluğu yoktur. Ekümenik kartını devreye sokanlara zikreden dilimizle, şükreden kalbimizle, sabreden bedenimizle mukabele ve mukavemet göstereceğiz.

Bahçeli 3’üncü Dünya Savaşı çıkacağına ilişkin tartışmalara değindi:

- Doğu Akdeniz ve Ege pek çok tehdide müsaittir. Basra Körfezi ile Kızıldeniz arasında oyunlar kurulmaktadır. Özellikle Tayvan meselesinden dolayı ABD ile Çin arasında gerilime sebep olan Hint-Pasifik bölgesi kaynamakta ve karışmaktadır.

Öte yandan MHP Lideri, 1 Temmuz’da başlayacak Sinan Ateş davasına MHP’yi sadece avukatların temsil edeceğini açıkladı.

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# devlet bahçeli # mhp
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