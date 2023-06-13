MHP'li Feti Yıldız'dan anayasa açıklaması: Sosyal medya hesabından paylaşım yaptı

Seçim gündeminin arından Türkiye'de en çok konuşulan konu başlıklarından biri de 'anayasa değişikliği' oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakanlar Kurulu'nun yapacağı ilk toplantıda anayasa değişikliği teklifini TBMM'ye sunacaklarını belirtmişti.

Konuyla ilgili HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulunmuştu. Yapıcıoğlu'nun, "Biz, '4 maddeyi değiştirelim' demiyoruz. Bu maddelere 'zinhar değiştirilemez' demek gelecek nesillerin iradesine ipotek koymaktır. 'Bu doğru bir şey mi değil mi gelin bunu tartışalım' diyoruz" ifadeleri tepki çekmişti.

MHP'Lİ FETİ YILDIZ'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Anayasa değişikliği tartışmaları ile ilgili son açıklama MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'dan geldi.

Sosyal meyda hesabı üzerinden açıklama yapan Feti Yıldız, partisinin geçtiğimiz senelerde hazırladığı 100 maddelik anayasayı hatırlattı.

Söz konusu anayasada Cumhuriyetin temel ilkeleriyle çatışma olmadığını belirten Yıldız, "İlk dört maddeyi değiştirmeye yönelik girişimler yoktur! Keyfî yönetime cevaz verecek bir düzensizlik yoktur." dedi.

Feti Yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

- Milliyetçi Hareket Partisinin hazırladığı 100 maddelik anayasada; Cumhuriyetimizin temel ilkeleriyle çatışma yoktur. İlk dört maddeyi değiştirmeye yönelik girişimler yoktur! Keyfî yönetime cevaz verecek bir düzensizlik yoktur

- Millî devleti parçalayan özerklik/federasyon yoktur! Türkçeden başka bir dile resmiyet kazandırılması yoktur! Türkçeden başka bir dilde eğitim yoktur Türk’ün anayasasından “Türk”ün adını çıkarma girişimi yoktur!

- Türk milletinin içinden ayrı bir “millet” inşâ etme girişimi yoktur! Terör örgütüyle pazarlık, teröriste af, teröre taviz yoktur! Paralel devlet yapılanmasına yer yoktur.

1-Milliyetçi Hareket Partisinin hazırladığı 100 maddelik anayasada;

Cumhuriyetimizin temel ilkeleriyle çatışma yoktur.

İlk dört maddeyi değiştirmeye yönelik girişimler yoktur!

Keyfî yönetime cevaz verecek bir düzensizlik yoktur . — Feti Yıldız (@YildizFeti) June 12, 2023

2-Millî devleti parçalayan özerklik/federasyon yoktur!

Türkçeden başka bir dile resmiyet kazandırılması yoktur!

Türkçeden başka bir dilde eğitim yoktur

Türk’ün anayasasından “Türk”ün adını çıkarma girişimi yoktur! — Feti Yıldız (@YildizFeti) June 12, 2023