Millet İttifakı'nın ittifak protokolü YSK'ya sunuldu

Millet İttifakı’nı oluşturan siyasi partiler CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, DEVA Partisi ve Demokrat Parti’nin seçim ittifakına ilişkin protokolü, Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı’na sunuldu.



Partilerin genel başkanlarının imzalarını taşıyan protokol, genel başkan yardımcılarından oluşan heyet tarafından, YSK’ya iletildi.



CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, YSK önünde yaptığı açıklamada, ‘güçlendirilmiş parlamenter sistem temelinde bir anayasa değişikliği önceliğimizdir” dedi.



Erkek, gazetecilerin, "HDP ittifakın neresinde?" sorusunu ise, "Bizim ittifakımız burada. Millet İttifakı 6 siyasi partiden oluşuyor" yanıtını verdi.