Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’ndan ortak açıklama

TBMM’de faaliyet gösteren Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, bugün gerçekleştirilen 17. toplantısında hazırlanan ortak açıklama metnini gündemine aldı.

Komisyon üyelerinin değerlendirmelerinin ardından metin oybirliğiyle kabul edildi. Açıklamada komisyona ve TBMM Başkanına yönelik son dönemde kamuoyuna yansıyan eleştiriler hakkında değerlendirmeler yer aldı.

Açıklama şu şekilde:

“Terörsüz Türkiye” hedefi doğrultusunda Türkiye Büyük Millet Meclisinde kurulan Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun bugün gerçekleştirilen 17. toplantısında, son dönemde siyasi nezaket ve üslupla bağdaşmayan bazı söylemlere karşı ortak açıklama metni okunmuş ve oylanarak ittifakla kabul edilmiştir.

'MESNETSİZ İTHAMLAR'

Kapsamlı istişareler sonucunda, geniş bir temsil ve uzlaşı ile kurulan Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun çalışmalarını uyum içerisinde sürdürmesinden rahatsızlık duyan bazı kesimlerin Komisyonumuza ve Meclis Başkanımıza yönelik mesnetsiz ithamlarda bulunduklarını üzüntüyle takip etmekteyiz.

Bilindiği üzere Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, siyasi partilerimizin genel başkanlarının iradeleri doğrultusunda 11 ayrı siyasi partiden 51 milletvekilimizin katılımıyla kurulmuştur.

Toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi, millî birlik ve kardeşliğimizin pekiştirilmesi, özgürlük, demokrasi ve hukuk devleti alanlarında çalışmalar yapmak amacıyla kurulan Komisyonumuzun tek gayesi gelecek nesillere huzur ve barış dolu bir Türkiye bırakmaktır.

Şu ana kadar her kesimden farklı fikirlerin serbestçe ifade edildiği ve demokratik olgunluk içerisinde yüksek özveriyle çalışan Komisyonun başarılı olabilmesi için Başkanlık makamının tarafsız ve birleştirici rolü ile Sayın Numan KURTULMUŞ’un siyasi nezaketinin ve yapıcı kişiliğinin de büyük bir fırsat olduğunun altını çizmek isteriz.

Komisyon çalışmalarının tamamlanmasına yaklaşılan bir dönemde herkesin kullandığı dile ve üsluba azami özen göstermesi gerektiğini vurguluyor, başta Meclis Başkanımız olmak üzere, komisyon çalışmalarında özveri ile sorumluluk yüklenenlere yönelik her türlü ithamın karşısında ortak bir tavırla duracağımızı hatırlatıyoruz.

MİLLÎ DAYANIŞMA, KARDEŞLİK VE DAYANIŞMA KOMİSYONU