MİT'ten Suriye'nin kuzeyinde kritik operasyon! 3 DEAŞ'lı terörist yakalandı

MİT'ten DEAŞ'a nokta operasyon yapıldı. Suriye Kuzeyinde 3 DEAŞ'lı terörist yakalandı. Yakalanan teröristlerinin üzerinden çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

MİT'ten Suriye'nin kuzeyinde kritik operasyon! 3 DEAŞ'lı terörist yakalandı

Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde düzenlenen operasyonlarda eylem hazırlığındaki 3 DEAŞ'lı terörist yakalandı.

Yapılan operasyonda 1 lav silahı, 1 RPG roketatar, 2 motosiklet, 5 el bombası, 5 AK-47 piyade tüfeği, 2 makarov tabanca, 1 telsiz, 4 anti tank RPG mühimmatı, 2 anti personel RPG mühimmatı, 5 RPG sevk fişeği ve çok sayıda şarjör ile mühimmat ele geçirildi.

MİT, Türkiye'ye yönelik Suriye sahasında ve diğer bölgelerde, terör gruplarına karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğünü açıkladı.

# MİT # suriye # operasyon # deaş
Çok Okunanlar
1 Tamer Karadağlı bakın nereye atandı
2 1 2 3 Kariyer kapıları sonuna kadar açılan 3 burç!
3 Arka Sokaklar Dizisi 18. Sezonu ile Yeniden Karşımızda! Yeni Sezon Sızdırıldı
4 Boşuna uğraşmışız. Haşlanmış mısır yaparken bilmeniz gereken pişirme tüyosu! 3,5 dakikada hazır
5 Evde bozulmayan salça yapmanın sırrı! Öğrenen herkese Market yolunu unutturuyor