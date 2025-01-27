Muharrem İnce CHP'ye geri mi dönecek? CHP'li vekilden şaşırtan iddia

Memleket Partisi’ni kurmak için Cumhuriyet Halk Partisi’nden ayrılan Muharrem İnce’nin yeniden CHP’ye dönmek istediği yönündeki iddialar siyaset kulislerinde tartışılmaya devam ediyor. Sözcü TV’de yayınlanan Aslı Kurtuluş Mutlu ile Aklın Yolu programına katılan CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, bu iddiaları doğruladı ve dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"MUHARREM İNCE'NİN CHP'YE DÖNME ARZUSU VAR"

Gazeteci Aslı Kurtuluş Mutlu’nun Aslı Kurtuluş Mutlu ile Aklın Yolu programında yönelttiği, “Muharrem İnce’nin CHP’ye katılacağı iddiaları hakkında ne düşünüyorsunuz?” sorusuna yanıt veren CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, “Bu konuda bilgim var, doğru” diyerek iddiaları doğruladı. İnce’nin partiye geri dönme arzusunun net olduğunu belirten Öztunç, “Baba ocağına dönmek gibi bir isteği var. Ancak bu sürecin genel merkez tarafından nasıl değerlendirileceği henüz belirsiz” dedi.

Muharrem İnce’nin yakın çevresinden edindiği bilgileri paylaşan Öztunç, şöyle konuştu: