Muharrem İnce hakkında yeni gelişme: CHP’li isim tutuklandı

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin sosyal medya hesabındaki iddialar üzerine resen başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 14 şüpheliden biri olan CHP Şişli Gençlik Kolları Teşkilatı eski görevlisi Ozan Özgür Doğru tutuklandı.

Muharrem İnce hakkında yeni gelişme: CHP’li isim tutuklandı
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından dün Ankara Adliyesine getirildi.

Burada soruşturmayı yürüten savcıya ifade veren şüphelilerden biri serbest bırakılırken 13'ü ise tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Gece saatlerine kadar sorgusu süren şüphelilerden  CHP Şişli Gençlik Kolları Teşkilatı eski görevlisi Ozan Özgür Doğru, tutuklanırken diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye yönelik sosyal medya paylaşımları nedeniyle 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Şüphelilerden bazılarının yurt dışında olduğu belirlenmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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