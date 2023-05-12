Resmi başvuru yapıldı: Muharrem İnce hakkında yeni gelişme

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanlığına gelerek Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesine ilişkin dilekçeyi verdiklerini bildiren Yüreğir, "Sayın genel başkanımız zaten dün gerekli bütün açıklamaları yaptı. Genel başkanımızın dünkü beyanını şimdi dilekçe halinde Yüksek Seçim Kuruluna sunduk. Bundan sonrası Yüksek Seçim Kurulunun ve seçmenlerimizin takdiri." diye konuştu.