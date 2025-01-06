''Münbiç'te Kürtçe isimlerin olduğu mezarlar parçalanıyor'' iddiasına yalanlama

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, terör örgütü PKK/YPG propagandası yapan sosyal medya hesaplarının paylaştığı görüntülerle ilgili açıklama yaparak, “Münbiç'te Kürtçe yazılı mezar taşlarının parçalandığı” iddiasının gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

Mert Sagit Mert Sagit
''Münbiç'te Kürtçe isimlerin olduğu mezarlar parçalanıyor'' iddiasına yalanlama
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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden (DMM) yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG propagandası yapan sosyal medya hesaplarından paylaşılan bazı görüntüler ile ilgili, "Münbiç'te Kürtçe isimlerin olduğu mezarlar parçalanıyor" iddiası doğru değildir. İddiaya konu görüntülerin güncel olmadığı ve 2020 yılında Esed güçlerinin Halep'in Batı kırsalında ele geçirdikleri Heyyan ilçesinde sivillere ait mezarlıkları yıktıkları sırada kaydedildiği tespit edilmiştir. Terör örgütleri tarafından kamuoyunu manipüle etmeye yönelik ortaya atılan asılsız iddialara itibar etmeyiniz" denildi.

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