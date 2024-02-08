Murat Kurum'dan İmamoğlu'na "deprem" çıkışı

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı adayı Murat Kurum, Kağıthane'de 2. Bölge 3 Kademe Mahalle Başkanları Buluşması'nda yaptığı konuşmada, İstanbul'da heyecan, coşku ve umut yaşandığını, bu coşkunun temel taşının da seçim çalışmalarında emek harcayan partililer olduğunu söyledi.

Programa katılanlara teşekkür eden Kurum, "Biz AK Parti'yiz, AK Parti'nin neferleriyiz. Millete hizmet etmeyi ibadet olarak görüyoruz. Milletimizin 5 yıldır hasretle beklediği projelerimizi ilan ettik. Milletimize mesajımızı bu hedeflerimizle veriyoruz. Milletimiz de bize o beklenen işareti sunuyor." dedi.

İstanbul'da bir değişimin, yenilenmenin ayak seslerinin süratle yükseldiğini belirten Kurum, artık İstanbul'da umutsuzluğun azaldığını, mutluluğun çoğaldığını dile getirdi.

Kurum, İstanbul'un kayıp 5 yılının muhafızlarının boş durmadığını ifade ederek, "Artık bir 'CHP klasiği' haline gelen söylemlerini yine ortaya saçmaya devam ediyorlar. 5 yıldır gördüğümüz gündem değiştirme çabaları olanca hızıyla devam ediyor. Bunu her zaman görüyoruz ve 31 Mart akşamına kadar da görmeye devam edeceğiz. Zaten o akşam da artık son kez algı yaptıkları gün olarak tarihe geçecek." diye konuştu.

Eleştirilerini sürdüren Kurum, "İstanbul'un gerçek gündemine niçin giremediklerini anlamak zor değil. Konuyu ne zaman İstanbul'a getirseler heybelerinin bomboş olduğunu görüyorlar. Bunların heybelerinde algı çalışmaları, reklam masraflarından başka hiçbir şey yoktur. Bugün de deprem üzerinden polemik üretmeye çalışıyorlar. Depreme hazırlık konusunda konuşabilecek en son kişi, CHP'nin İBB Başkan adayıdır." ifadelerini kullandı.

"HATAY, DEFNE, ANTAKYA, İSKENDERUN, SAMANDAĞ'DA BİZ VARDIK"

Muhalefetin Hatay üzerine yaptığı açıklamaların depremzedelerin derdiyle ilgili olmadığını kaydeden Kurum, dertlerinin kendi istikballeri ve koltukları olduğunu söyledi.

Kurum, "Samimiyet, sözünü tutmakla belli olur. İstanbul ve Hatay'da insanlara vadettiklerini yapmakla olur. İnsanlara 'Bedava konut yapacağız' dediler, 'para yardımı' dediler, ağız dolusu vaatlerde bulundular. Sonuç ne? Sıfır, hiçbir şey yapmadılar. Deprem bölgesinde bir çakıl tanesini bile zahmet edip yerden kaldırmadılar. Bu millet de manzarayı gördü, ne CHP'nin adayına ne de CHP yönetimine hiçbir şekilde inanmadı, güvenmedi." dedi.

Milletin, Cumhur İttifakı'na inandığına ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güvendiğine dikkati çeken Kurum, şöyle konuştu:

- Bu millet, 28 Mayıs'ta sandıkta bu güveni yeni bir oy rekoruyla tarihe kaydetmiştir. Şimdi inşallah 31 Mart'ta da tarihe yeni zaferimizi kaydedecektir. Siz onlara bakmayın. Hatay, Defne, Antakya, İskenderun, Samandağ'da biz vardık. Buraların altyapıları yenilenirken, yeni yuvalar yapılırken bizim belediyelerimiz vardı. İBB şöyle 50 bin konut yapsaydı, herkes alkışlamaz mıydı? Ama yapmadılar, sadece konuştular. Tekirdağ'da, o şehre sığınmış afetzede kardeşimizi acımasızca kapı dışarı yaptılar. Haftalarca sosyal medyada, televizyonlarda depremzede kardeşlerimize ağza alınmayacak hakaretlerde bulundular.

"1 NİSAN SABAHI 'YENİDEN İSTANBUL'UN PERDESİ AÇILIYOR"

Mevcut İBB yönetiminin kentsel dönüşüm konusunda elle tutulur tek bir adım atmadığını, verdiği 115 bin konut sözünü tutmadığını söyleyen Kurum, "Bu millet bunların sahte kahramanlıklarını ve masallarını çok gördü, bu filmleri çok izledi. Ama artık masalların da filmlerin de son perdesi kapanıyor. 1 Nisan sabahı inşallah 'Yeniden İstanbul'un, 'Şimdi İstanbul'un, 'Sadece İstanbul'un perdesi açılıyor." diye konuştu.

Kentin, "Sadece İstanbul" diyen, irade koyan bir yönetime her zamankinden daha çok ihtiyacı olduğuna vurgu yapan Kurum, artık laf değil hizmet, iş ve geleceğe güvenle bakmak isteyen İstanbulluların davetlerine akın akın katıldığını söyledi.

Kurum, "Halkımız, sabah şehrin sokaklarına çıkınca kaygılarla, endişelerle uğraşmayı değil, somut, günlük hayatına yansımış projeler bekliyor. Biz de insanımıza söz veriyoruz. Daima yollarda, sokaklarda olacağız. İnsanımızın yüreğine talip olacağız. İstanbul'un her bir annesi bizim annemiz, tüm gençleri, çocukları bizim kardeşimiz olacak. Sesini duyuramayanların sesi, umutsuzluğa kapılanların umudu olacağız." diye konuştu.

Pusulasının daima "adil ve eşit İstanbul" olacağını kaydeden Kurum, "Durmayacağım, dinlenmeyeceğim, İstanbul'un her mahallesine eşit fırsatları sunana kadar koşacağım." dedi.

Programa, Kağıthane Belediye Başkanı ve adayı Mevlüt Öztekin, AK Parti İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İl Kadın Kolları Başkanı Saliha Demirer, İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Cem Çekerek ile mahalle başkanları, teşkilat üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

"ANADOLU YAKASI'NDA KAMU-SEN'E MİSAFİRHANE KAZANDIRACAĞIZ"

Kurum, programdan önce Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu (Kamu-Sen) İl Başkanlığını ziyaret etti.

Daima sendikalarla işbirliği içinde olacaklarını belirten Kurum, "Kamu-Sen'deki memurlarımız ile alakalı yine sendikalarımızın buradaki ihtiyaçlarıyla alakalı taleplerini görüşmek, fikir alışverişinde bulunmak için buradayız." dedi.

İstanbul'u afete dirençli bir şehir haline getireceklerini vurgulayan Kurum, "Kamu-Sen'imizdeki memurlarımızın konut edinebilme amacıyla yapacağı her türlü projeye Kamu-Sen nezdinde Büyükşehir Belediyesi olarak KİPTAŞ eliyle maddi, manevi, teknik her türlü desteği vereceğimizi ifade etmek isterim." diye konuştu.

Kurum, 1 Nisan itibarıyla tüm memurların sosyal tesislerden yararlanabileceğini dile getirerek, "Ulaşım konusunda da memurlarımızın beklediği destek taleplerine ilişkin elimizi taşın altına koyacağız. Kamu-Sen Başkanımızın yeni misafirhane yapılmasıyla ilgili talepleri oldu. Anadolu Yakası'nda Kamu-Sen'e bir misafirhane kazandıracak adımları yine sizlerle birlikte atacağız." dedi.