Mustafa Destici'nin ağabeyi Halil Nural Destici hayatını kaybetti

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici’nin ağabeyi Halil Nural Destici, 64 yaşında hayatını kaybetti.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Mustafa Destici'nin ağabeyi Halil Nural Destici hayatını kaybetti
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Gece yarısı gelen bu acı kaybın ardından, BBP Genel Merkezi ve Destici ailesi büyük bir yasa boğuldu. Siyasi programlarını acilen durduran BBP Lideri Mustafa Destici, taziye ziyaretlerini kabul etmek üzere harekete geçti.

ACİLEN DUYURULAN BASIN TOPLANTISI İPTAL EDİLDİ

Ağabeyinin vefat haberini alan Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, daha önceden ulusal medya kuruluşlarına duyurusu yapılan ve bugün saat 11.00’de parti genel merkezinde gerçekleştirmeyi planladığı kritik basın toplantısını acil koduyla iptal etme kararı aldı. Genel başkanın tüm güncel siyasi randevuları ve programları da ileri bir tarihe ertelendi.

CENAZE PROGRAMI VE MEMLEKETİ ESKİŞEHİR'DE DEFİN DETAYLARI

Hayatını kaybeden Halil Nural Destici’nin cenaze törenine ilişkin resmi program detayları da aile yakınları tarafından netleştirildi. Yapılan kurumsal açıklamaya göre; merhumun naaşı, 4 Haziran Perşembe günü öğle namazını müteakip memleketi Eskişehir’in Günyüzü ilçesine bağlı Gecek köyünde kılınacak cenaze namazının ardından dualarla aile mezarlığında toprağa verilecek. Cenazeye siyaset dünyasından çok sayıda üst düzey ismin katılması bekleniyor.

BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ'NDEN RESMİ TAZİYE BİLDİRİSİ

Vefat haberinin hemen ardından Büyük Birlik Partisi Genel Merkezi tarafından tüm teşkilatlara ve kamuoyuna yönelik yazılı bir taziye mesajı yayımlandı. Partinin resmi iletişim kanallarından paylaşılan bildiride şu ifadelere yer verildi:

"Genel Başkanımız Sayın Mustafa Destici’nin muhterem ağabeyi Halil Nural Destici’nin vefatını derin bir teessürle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum beyefendiye Yüce Allah’tan rahmet; başta Sayın Genel Başkanımız olmak üzere, kederli ailesine, tüm yakınlarına ve camiamıza sabr-ı cemil niyaz ediyoruz. Mekanı cennet, makamı ali olsun. Başımız sağ olsun."

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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