'Mustafa Kemal'in Askerleriyiz' diyen teğmenler için Bakan Güler'den açıklama

Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde "Mustafa Kemal’in askerleriyiz" sloganıyla yemin eden teğmenler hakkında başlatılan soruşturma devam ediyor. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, bu olayla ilgili nihai kararın 25 Kasım’da Yüksek Disiplin Kurulu’nda alınacağını açıkladı.

Mert Sagit Mert Sagit
'Mustafa Kemal'in Askerleriyiz' diyen teğmenler için Bakan Güler'den açıklama
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 Bakan Güler, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) disiplin anlayışının önemine vurgu yaparak, kamuoyunun sabırla sürecin sonucunu beklemesini istedi.

DİSİPLİN SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Milli Savunma Bakanlığı, Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde yaşanan olayı incelerken, Bakan Güler, bir televizyon kanalında yaptığı açıklamada TSK’nın her zaman disiplin anlayışını ön planda tuttuğunu belirtti. Güler, “Disiplin süreci devam ediyor, bu süreçte toplum olarak 25 Kasım’a kadar sabırlı olmalıyız. Nihai kararı Yüksek Disiplin Kurulu verecek” dedi.

NE OLMUŞTU

Kara Harp Okulu’ndaki mezuniyet töreninde genç teğmenlerin “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganıyla yemin etmeleri kamuoyunda geniş yankı uyandırmış ve bu olay üzerine bir inceleme başlatılmıştı. Soruşturmanın sonucunun, TSK’nın iç disiplin kuralları doğrultusunda karara bağlanacağı belirtildi.

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