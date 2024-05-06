Namık Kemal Zeybek: "28 Şubat bir darbe değildir"

NAMIK KEMAL ZEYBEK: "28 ŞUBAT BİR DARBE DEĞİLDİR"

28 Şubat kumpas davası kapsamında 16 sanığın yargılandığı davanın yeni celsesi yapıldı. Mahkeme heyeti, yeni tanık olarak eski Kültür Bakanı Namık Kemal Zeybek’i dinledi. 28 Şubat'ın bir darbe olmadığını söyleyen Zeybek, bu davanın da tıpkı Ergenekon-Balyoz davaları gibi bir kumpas olduğunu belirtti.

28 ŞUBAT KUMPAS DAVASININ DURUŞMASI ANKARA SIHHİYE ADLİYESİNDE GÖRÜLDÜ.





16 askerin yeniden yargılandığı duruşmada sanık avukatlarından Aykan Akkaçmaz, mahkemeye yeni bir dosya sundu. Dosyada, davanın iddianamesinin FETÖ’yle bağlantılı isimler tarafından hazırlandığı yer aldı.

SIHHİYE ADLİYESİNDE GÖRÜLEN 28 ŞUBAT KUMPAS DAVASI DURUŞMASINA, ESKİ KÜLTÜR BAKANI NAMIK KEMAL ZEYBEK DE TANIK OLARAK KATILDI.

Bu kapsamda duruşmada dinlenen eski bakan Namık Kemal Zeybek, 28 Şubat’ın neden darbe sayılamayacağını anlattı.

1997 yılında Milli Güvenlik Kurulu toplantısından çıkan 18 maddelik irticayla mücadele önlemlerine dikkat çekti.



Davayı hazırlayan FETÖ’cü hakim ve savcılar, 4 Şubat 1997 günü Ankara’nın Sincan ilçesinde tankların geçmesini “darbe tehdidi” olarak yorumlamıştı. Duruşmada dinlenen Zeybek, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi.



9 Eylül’e ertelenen davada tanık olarak ifadelerine başvurulan Zeybek, duruşma çıkışında Ulusal Kanal’a konuştu.