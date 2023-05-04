Nemesis Anıtı nedir? Nemesis olayı ne?

Konuyla ilgili Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da konuştu. Bakan Çavuşoğlu, "Nemesis Anıtı" nedeniyle Ermenistan uçaklarına Türkiye hava sahasının kapatıldığını duyurdu. Çavuşoğlu ayrıca, "Diktikleri anıt bizim diplomatlarımızı şehit eden terör örgütlerini, teröristleri, 1920'lerde Azerbaycanlı kardeşlerimizi ve bizim vatandaşlarımızı şehit eden terör örgütlerini yüceltmek için yaptılar. Dolayısıyla güvenlik kurumlarından sonra en çok şehit vermiş bir kurumun, Dışişleri Bakanlığının başında bakan olarak benim bunu kabul etmem mümkün değil." dedi.