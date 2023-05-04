Nemesis Anıtı nedir? Nemesis olayı ne?
Ermenistan'ın başkenti Erivan'da açılan Nemesis Anıtı'na Türkiye'den sert tepkiler geldi. Nemesis Anıtı'nın açılmasının ardından Türkiye, hava sahasını Ermenistan'a kapattığını duyurdu. Peki Nemesis Anıtı nedir? Nemesis olayı ne?
Ermenistan, ülkenin başkenti Erivan'da Nemesis Anıtı açtı. Nemesis Anıtı'nın açılmasına Türkiye'den tepki yağdı.
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Nemesis Anıtı"nın Erivan'da açılmasını şiddetle kınıyoruz" denildi. Açıklamada, "Bu utanç verici anıtın açılması, 31 diplomatımız ve aile üyelerinin katledildiği menfur terör saldırılarına yol açan kanlı bir tedhiş hareketinin yüceltilmesidir. Bu olayın Ermeni basınında, çarpık bir tarih yorumunun bazı zihinlerde halen devam ettiğini göstermektedir" sözlerine yer verildi.
Konuyla ilgili Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da konuştu. Bakan Çavuşoğlu, "Nemesis Anıtı" nedeniyle Ermenistan uçaklarına Türkiye hava sahasının kapatıldığını duyurdu. Çavuşoğlu ayrıca, "Diktikleri anıt bizim diplomatlarımızı şehit eden terör örgütlerini, teröristleri, 1920'lerde Azerbaycanlı kardeşlerimizi ve bizim vatandaşlarımızı şehit eden terör örgütlerini yüceltmek için yaptılar. Dolayısıyla güvenlik kurumlarından sonra en çok şehit vermiş bir kurumun, Dışişleri Bakanlığının başında bakan olarak benim bunu kabul etmem mümkün değil." dedi.
NEMESİS ANITI NEDİR?
Ermenistan'ın başkenti Erivan'da açılan Nemesis Anıtı, Osmanlı siyasi ve askeri liderleri ile Azerbaycanlı yetkililere düzenlenen suikastların faillerine ithaf edilmişti.