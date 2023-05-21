Numan Kurtulmuş Vatan Partisi'nin açıklamasını ziyaret etti

Vatan Partisi İstanbul İl Başkanlığı, Ümraniye Meydan'ında yaptığı açıklama ile 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçiminin ikinci turunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a oy verme çağrısında bulundu. bildirdi. Vatan Partisi İstanbul İl Başkanlığı tarafında yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

- Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan düşman ile dost arasındaki denge siyasetine ve ekonomide Batı denetimindeki yalpalanmalarına karşı emperyalist planların hedefindedir. Bu bağlamda Türkiye cephesindedir. Var olan iki seçenek karşısında tarafsız kalmak, emperyalist plana hizmet eder. İki seçenekli seçim koşulunda, halkımızı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a oy vermeye çağırıyoruz.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçiminin ikinci turunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a oy verme çağrısında bulunan Vatan Partisi üyelerini ziyaret ederek, teşekkür etti.