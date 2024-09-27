Numan Kurtulmuş’tan ‘çözümün anahtarı Suriye’ mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Rusya ziyaretinden döndü. Uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kurtulmuş hem temaslarını anlattı hem de gündemdeki çatışmalara ilişkin görüşlerini paylaştı.

İsrail’in bölgede rahat hareket edebilmesinin ana sebebinin bölge ülkeleri arasındaki ayrıklık olduğunu söyleyen Kurtulmuş “Türkiye ile Suriye arasındaki sorunların süratle çözülmesi ve normalleşmenin ötesinde çok yakın diyalogların ortaya konulması lazım.” dedi.

İSRAİL'İ HALKLARIN HÜKÜMETLERE BASKISI DURDURACAKMIŞ

“İsrail’in saldırganlığı nasıl durdurulacak?” sorusu üzerine, bunun ülkelerine tepki gösteren halkların baskısı sayesinde olacağını savunan Kurtulmuş “Bu kadar delicesine bir İsrail tarafgirliğinin bu politikacıları kurtarmayacağı artık bellidir. Elimizdeki en önemli şey, halkların baskısıdır. Çok büyük bir insanlık cephesi oluştu, hükümetlerin de halkların bu baskıları karşısında artık eskisi kadar rahat olamadığını katıldığım uluslararası toplantılarda görüyorum.” diye konuştu.

‘TÜRKİYE BÖLGE ÜLKELERİNİ BİR ARAYA GETİRMELİ’

“İsrail karşısında bir güç oluşturulamadığı için mi bu kadar acımasız ve kural tanımaz davranabiliyor?” diye sorulan Kurtulmuş bölgedeki duruma dikkat çekerek şu yanıtı verdi:

“İsrail’in en büyük gücü ne Amerika’dır ne askeri teknolojisidir ne uluslararası medyadaki hakimiyetidir ne uluslararası finans çevrelerindeki ne de uluslararası akademideki hakimiyetidir. Bunlar İsrail'e bir güç veriyor ama İsrail'in en büyük gücü, bölge ülkelerinin, İslam ülkelerinin dağılmışlığı, parçalanmışlığı ve çaresizliğidir. Dünya halkları tepkilerini gösterirken, Türkiye olarak bizlerin de bölge ülkelerini, Ortadoğu ülkelerini aralarındaki siyasi farklılıkları bir tarafa bırakıp birlikte hareket edebilecekleri bir noktaya getirmemiz şart.

“Çok acıdır; Suriye’deki iç savaş başladığında insanlar Lübnan'a kaçtılar, şimdi ise Lübnan'dan Suriye'ye kaçıyorlar.

‘SURİYE İLE SORUNLAR SÜRATLE ÇÖZÜLMELİ’

“Şunu artık görmek lazım. Siyonizm’in paranoyak bir dini argümanla beslediği; Nil'den Fırat'a kadar bu bölgeyi hakimiyet altına alma siyaseti son aşamasına geldi. Türkiye'de bu siyasetin nihai hedeflerinden biridir. Bu tehlikeye karşı uyanık olmamız gerekiyor. Türkiye ile Suriye arasındaki sorunların süratle çözülmesi ve normalleşmenin ötesinde çok yakın diyalogların ortaya konulması lazım. Netanyahu ve çetesi şöyle görüyor; ‘Biz ve bize köle olmak zorunda olan Orta Doğu halkları.’ Orta Doğu halkları eğer köleleştirilmeye rıza göstermiyorlarsa birleşmeye, bütünleşmeye doğru yönelmelidir.”

‘VETO HAKKI KİMSEYE AVANTAJ SAĞLAMAYACAK’

Türkiye'nin NATO'da kalmasını savunanların en önemli argümanı 'veto hakkı'... Numan Kurtulmuş'un BM üzerinden veto hakkının işe yaramaz olduğunu söylemesi dikkat çekti.

Dünya sisteminde köklü değişikliklerin olacağını söyleyen Kurtulmuş “Yeni sistem iki temel eksen üzerinde kurulmalıdır. İnsanların yaratılışta eşitliği ve devletlerin egemenlikte eşitliği...” dedi. Birleşmiş Milletler’in yapısını eleştiren Kurtulmuş “Ülkeler, “Biz veto hakkına sahibiz” diyerek böylesine çarpık bir düzenin devam etmesini umarım savunmazlar. Çünkü krizin ve çatışmanın gittikçe yükseleceği bir döneme doğru hızla ilerliyoruz. Büyük bir uluslararası kriz patladığında veto hakkı kimseye bir avantaj sağlamayacak.” ifadelerini kullandı.

OLMAYAN ŞARTI SORDULAR…

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın konuşması Türkiye’de çarpıtılarak yayınlanmış, Türk askerinin çekilmesinin şart koşulduğu öne sürülmüştü. Konuşmanın tamamında ise bunun böyle olmadığı görülüyordu.