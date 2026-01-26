O belediye başkanları AK Parti'ye katıldı! İşte rozet takılan 4 isim...

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bir araya geldi.

AK Parti Genel Merkezi’nde düzenlenen kritik toplantı, saat 15.00’te başladı. Kurul üyelerinin katılımıyla gerçekleşen toplantıda, hem iç hem de dış gündem maddelerinin yanı sıra parti teşkilatına yönelik önemli katılımlar da değerlendirildi.

PARTİYE KATILAN İSİMLER BELLİ OLDU

MKYK toplantısında alınan kararlar doğrultusunda, çeşitli il ve ilçelerde görev yapan dört belediye başkanının AK Parti’ye geçişi resmileşti. Toplantı kapsamında; Konya Çumra Belediye Başkanı Mehmet Aydın, Yozgat Kadışehri Belediye Başkanı Davut Karadavut, Şırnak İdil Karalar Belde Belediye Başkanı Hasan Turgut ve Çorum Ortaköy Aştağul Belde Belediye Başkanı Şenol Öncül AK Parti’ye katıldı.