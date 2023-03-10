Obama'nın sosyal medya ekibi Türkiye'de

Takvim Gazetesi yazarı Bülent Erandaç da ABD ve Batı'nın kriz anında devreye girdiğini ve bir formül üzerine Akşener ve Kılıçdaroğlu'nu uzlaştırdığını kaleme aldı.

Biden yönetimi, 14 Mayıs’ta yapılacak seçimlere kilitlendi. Joe Biden’n seçim vaatlerinden biri de Türkiye’de muhalefet liderleri destekleyip HDP’yle bütünleşmekti. Biden’ın başkanlığı kazanmasıyla Türkiye’ye operasyonunun tuğlaları birer birer örüldü.

ZAFER ŞAHİN PAYLAŞTI

Altılı masanın kurulmasında etkin rol üstlenen Amerika Birleşik Devletleri, Kılıçdaroğlu’nun düşük profili nedeniyle işini şansa bırakmıyor. Bu bağlamda Milliyet Gazetesi’nden Zafer Şahin, dikkat çeken bilgileri köşesinde paylaştı.



Obama’nın ABD’deki iki seçimde sosyal medya kampanyasını yürüten ekip Türkiye’ye geldi. Bu ekip İstanbul Taksim’de 5 yıldızlı bir otele yerleşerek çalışmalara başladı.



Zafer Şahin’in aktardığı bilgilere Amerikalı ekip yanlarında 9 adet server getirdi. Obama’nın seçim kampanyalarını yürüten bu ekip Türkiye’yi il il, ilçe ilçe, sokak sokak çalışıyor. İstanbul’u 4, Ankara, İzmir ve Adana’yı 2 bölgeye ayırarak özel sosyal medya çalışması hazırlıyor.

6 KİŞİLİK BEYİN TAKIMI

6 kişilik beyin takımının olduğu operasyon odasında hedef kitle tespiti ile özel içerikler geliştiriliyor. Twitter, Facebook, Instagram ve TikTok’a özel ayrı ayrı içeriklerle manipülasyon çalışmaları yürütülüyor.



Gazeteci Zafer Şahin, Amerikan ekibinin muhalif hesapları sosyal medyada büyük gösterdiğini, iktidara yakın güçlü hesapların kitlelere erişimini kısıtladığını belirtiyor.

Takvim Gazetesi yazarı Bülent Erandaç da kriz anında ABD'nin devreye girdiğini ve sorunu çözdüğünü yazdı.

Erandaç sürecin başında ABD'nin Kılıçdaroğlu'nu istemediğini, kriz sonrası ABD elçiliğinin hemen karşısındaki Amerikan Marriott otelde ABD kontrolünde uzlaşının yapıldığını, Akşener'in Kılıçdaroğlu formülüne razı edildiğini duyurdu.

Depremlerle eş zamanlı olarak emperyalist ataklar da arttı. Washington’da resmi ya da yarı resmi karar verici organlarda altılı masa destekleniyor ve HDP’nin muhalefet bloğuyla bütünleştirilmesi siyaseti izleniyor.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek de Ankara’da faaliyet yürüten ABD karargahının baskısıyla İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in masaya döndüğünü açıklamıştı. Perinçek böylece İYİ Parti’nin HDP ve PKK’nın yanındaki konumunun sürmesinin sağlandığını belirtmişti.



